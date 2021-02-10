Efecan Karaca: 'Galatasaray'ın kadrosu iyi'

Alanyaspor'da Efecan Karaca, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri mücadelenin sonrasında konuştu.
Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını söyleyen Efecan, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendiği kadrosuyla bizim maça çıktı. Bizde 4-5 rotasyon vardı. 60-70 dakika çok iyi oynadık sonrasında yorgunluk vardı. Galatasaray da büyük takım ve son bölümde baskı kurdu. Geçen sene yarım kalan bir hikaye vardı, inşallah bu sene tamamlarız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını söyleyen Efecan, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendiği kadrosuyla bizim maça çıktı. Bizde 4-5 rotasyon vardı. 60-70 dakika çok iyi oynadık sonrasında yorgunluk vardı. Galatasaray da büyük takım ve son bölümde baskı kurdu. Geçen sene yarım kalan bir hikaye vardı, inşallah bu sene tamamlarız." ifadelerini kullandı.