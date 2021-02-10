Efecan Karaca: 'Galatasaray'ın kadrosu iyi'

Alanyaspor'da Efecan Karaca, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri mücadelenin sonrasında konuştu.



Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını söyleyen Efecan, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendiği kadrosuyla bizim maça çıktı. Bizde 4-5 rotasyon vardı. 60-70 dakika çok iyi oynadık sonrasında yorgunluk vardı. Galatasaray da büyük takım ve son bölümde baskı kurdu. Geçen sene yarım kalan bir hikaye vardı, inşallah bu sene tamamlarız." ifadelerini kullandı.