Efecan Karaca: "Galatasaray'ın kadrosu iyi"

Alanyaspor'un Galatasaray'ı kupadan elediği maçın ardından Efecan Karaca konuştu.

Haber; Sporx.com
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Efecan Karaca: 'Galatasaray'ın kadrosu iyi'
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10 Şubat 2021 23:01
Alanyaspor'da Efecan Karaca, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını söyleyen Efecan, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendiği kadrosuyla bizim maça çıktı. Bizde 4-5 rotasyon vardı. 60-70 dakika çok iyi oynadık sonrasında yorgunluk vardı. Galatasaray da büyük takım ve son bölümde baskı kurdu. Geçen sene yarım kalan bir hikaye vardı, inşallah bu sene tamamlarız." ifadelerini kullandı.


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