Efecan Karaca: 'Emre Akbaba, Fenerbahçe'yi duyunca morali bozuldu'

Alanyaspor'un yıldız ismi Efecan Karaca, ev ve idman arasındaki korona günlerinde Sözcü'ye konuştu. Futbol oynamayı çok özlediğini ifade eden Efecan, "Corona'nın bizi soktuğu hale bakın. Sağlık tabii ki her şeyden önemli ama futbolu da çok özledim. İnşallah herkes sağlığına kavuşur ve güzel günlere geri döneriz. TFF'nin alacağı her kararı saygıyla karşılayacağım. Bu süre zarfında çok çalıştım. Vaktim çocuklara bakarak ve çalışarak geçti" dedi.Tecrübeli futbolcu, eski takım arkadaşı Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili bir detayı da açıkladı. Emre'nin gerçek bir Galatasaraylı olduğunu ifade eden Efecan, "Transfer sürecinde idmana çıktık. Genel menajer sahaya geldi. 'Fenerbahçe ile anlaştık Emre' dedi. Biz onu alkışlayıp uğurlarken bu sözleri duyduktan sonra morali bozuldu. Hiç yüzü gülmedi. İdmandan sonra 'Ne oldu' dedim, 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Galatasaray'a gitmek istiyorum' dedi" diye konuştu.Efecan, "Ondan sonra Galatasaray devreye girdi. Alanyaspor'un istediği bonservisi verip anlaştılar. Büyük fedakârlıklar yaptı hem maddi olarak hem manevi olarak. Kimse bunları bilmiyor. Gerçek bir Galatasaraylı diyebilirim" dedi.İsmi zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Teknik Direktör Erol Bulut'la ilgili de konuşan Efecan, "Hem hocalık hem insanlık olarak çok ileride bir insan. Bize hem savunma yapmayı hem de hücumu yani kompakt oynamayı öğretti. Erol Hoca üç büyüklerin yükünü çekebilecek kalite ve donanımda. Fenerbahçe'ye giderse çok başarılı olur, buna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.Hayalinin ve hedefinin Milli Takım forması giymek olduğunu da söyleyen Efecan, "Buralara çok çalışarak gelip nasıl Efecan olduysam üstüne kata kata yoluma devam edeceğim. Asla pes etmem ve çok çalışırım. En büyük hedefim Milli Takım'da oynamaktı. Çok şükür bunu başardım. İnşallah seneye EURO 2020'de olurum. Her futbolcunun üç büyük kulüp sevdası vardır ancak olmazsa da önemli değil Alanya'da çok mutluyum, burası benim evim" diye konuştu.