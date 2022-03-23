Efecan Karaca'dan yeni rekor!

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, kariyerinde yeni rekora daha imza attı. Bu sezon 11 asist ile kariyerinin en üst gol pasına ulaşan Alanyaspor'un efsanesi, Göztepe maçıyla birlikte turuncu yeşilli formayla 301. maçına çıktı. Efecan'a en yakın isim 179 maçla Emre Akbaba oldu.



Kariyerinin en fazla asist yaptığı sezonunu yaşayan Efecan Karaca, Göztepe deplasmanında Famara Diedhou'ya yaptığı asist ile bu sezon 11. gol pasına ulaştı. Sezon başından beri 27 maçın 26'sında sahaya ilk 11'de çıkan başarılı kaptan, takımının attığı 13 gole doğrudan katkı yaparak iyi bir performans sergiledi.



2013-2014 sezonunda Kartalspor'dan Alanyaspor'a imza atan Efecan Karaca, turuncu yeşilli takımla birlikte iki şampiyonluk yaşayarak önce TFF 1. Lig'e ardından Süper Lig'e terfi etmişti.



Efecan, Alanyaspor'un formasını 301 maçta giyerek tekrarı zor sayıya ulaştı. (Alanya Postası)





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