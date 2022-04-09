Efecan Karaca: "Beşiktaş çok baskılı oynuyor"

Aytemiz Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca, deplasmanda Beşiktaş'la oynadıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Efecan Karaca: 'Beşiktaş çok baskılı oynuyor'
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09 Nisan 2022 22:43
Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Efecan golü yemelerine rağmen eşitliği getirdiklerini ancak 40 bin kişi önünde Beşiktaş'ın baskılı oyunu karşısında istediklerini yapamadıklarını belirterek, "Golü yedik, 1-0 mağlup başladık. Toparlamaya çalıştık ve 1-1 yaptık. Oyunu oturttuk ama serseri bir toptan 2-1 oldu. Modunuz düşüyor, 40 bin kişi önünde oynuyorsunuz. 3-1'den sonra moralimiz bozuldu. İstedğimiz oyunu oynayamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Hedefimiz kupa finali. Antalyaspor lig maçına hazırlanacağız. İyi oynadım ama takım kazanmadı. İnşallah haftaya iyi oynarım ve takım kazanır." sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın Valerien Ismael yönetiminde çok baskılı oynamasını değerlendiren Karaca, "Beşiktaş, Valerien Ismael ile çok baskılı oynuyor. Bize karşı çok pres yaptılar. Arka arkaya çok gol yedik ve zor oldu. Güzel maç oldu, izleyenler seyir zevki almıştır." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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