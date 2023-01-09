Efecan Karaca: '5-0'la reaksiyon gösterdik'

Alanyaspor'un deneyimli isimlerinden kaptan Efecan Karaca, Trabzonspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından konuştu.



Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Efecan'ın açıklamaları şu şekilde;



"Geçen hafta 4-1 gibi ağır bir mağlubiyet aldık. Hocamız bizi çok çalıştırdı. Trabzonspor'un sol stoperi dışında her yeri kapattık. Sol stoper iyi top kullanamıyordu, bunu kullandık. Arkaya koşular atmamızı söyledi hocamız. Bütün golleri böyle yaptık. Trabzonspor gibi bir takıma karşı 5-0'lık bir reaksiyon verdik.



Emre Hoca 39'una kadar oynadı, Burak ağabey hala oynuyor. Ben de ekstra çalışmalar yapıyorum. Diyetisyenim var. İyi besleniyorum, iyi dinleniyorum. 33 yaşımdayım ama sahada kuvvetli duruyorum. Allah kaza bela vermezse oynamak istiyorum. Bu işten zevk alıyorum, saygı duyuyorum."





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