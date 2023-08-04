Efe Sarıkaya için transfer itirafı!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altay'da görev yaptığı dönemde forma verdiği 17 yaşındaki Efe Sarıkaya ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Efe Sarıkaya için transfer itirafı!
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04 Ağustos 2023 13:18
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 13:34
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altay'ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya için bir transfer itirafında bulundu.

Kaloğlu, İzmir ekibinde görev yaptığı dönemde forma verdiği genç oyuncu ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi.

Sinan Kaloğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Süper Lig'de Altay'da göreve geldiğimde son haftalarda 16 yaşında Efe Sarıkaya'yı oynattım. Daha sonra da milli takımlara gitmesine vesile oldum. Altay Kulübü, Efe için çok ciddi bonservis piyasası belirledi. Manchester City, Atletico Madrid gibi kulüpler Efe ile ilgileniyor."

EFE SARIKAYA KİMDİR?

Altay altyapısından yetişen Efe Sarıkaya'nın İzmir ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 17 yaşındaki futbolcu, şu ana dek Altay'ı A takımında 19 maçta süre buldu.

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