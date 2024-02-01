Altay forması giyen Efe Sarıkaya, Fransa'ya transfer oldu.Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.Fransız ekibi, Efe Sarıkaya ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.Grenoble, Efe Sarıkaya için 200 bin euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu ödeyecek.