Efe Sarıkaya, Fransa'ya transfer oldu!

Grenoble, Altay forması giyen Efe Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Efe Sarıkaya, Fransa'ya transfer oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 13:43
Altay forması giyen Efe Sarıkaya, Fransa'ya transfer oldu.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız ekibi, Efe Sarıkaya ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Grenoble, Efe Sarıkaya için 200 bin euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu ödeyecek.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery