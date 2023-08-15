Efe İnanç: ''İyi yerlere gelme hedefimiz var''

Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Efe İnanç, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efe İnanç: ''İyi yerlere gelme hedefimiz var''
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15 Ağustos 2023 00:37
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yenen Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Efe İnanç, "Yeni olduğumuz bu ligde iyi yerlere gelme hedefimiz var, bunun için ilk adımı attık." dedi.

İnanç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige galibiyetle başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Galibiyeti sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören teknik direktörleri Zafer Turan'a armağan ettiklerini belirten İnanç, "Çok sıcak bir hava, çok zor şartlar altında oyuncular mücadele etti, gerçekten oynaması zor bir maçtı. Maça iyi başladık, genel anlamda iyi şeyler oldu. Bazen oyundan düştüğümüz anlar oldu. Altay da saygı duyduğumuz bir takım. Belki transfer yapamadılar bu sene ancak çok tecrübeli oyunculara sahipler, ne oynadıklarını biliyorlar. Beraber oynamanın avantajını kullandılar. Yeni olduğumuz bu ligde iyi yerlere gelme hedefimiz var, bunun için ilk adımı attık." değerlendirmesinde bulundu.

 
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