Efe Güven: 'Fenerbahçe maçının önemini anlattık'

Fenerbahçe derbisi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, mali konular, takım içerisindeki durum ve Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.Güven, GS TV'ye yaptığı açıklamada, geçen sezon Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan takımın üçte bir bütçesiyle yeni ekibi oluşturduklarını belirterek,dedi.Yabancı transferinde de sıkıntı yaşadıklarını belirten Güven, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalıştık. Birçok genç ve gelecek vadeden oyuncu ile takımımızın çekirdeğini oluşturup devamlılığı olan bir kadro kurduk.Hem piyasada çok fazla oyuncu kalmamıştı hem de almak istediğimiz oyuncular bizim teklif ettiğimiz fiyatların çok az üstünde fiyatlarla başka takımlara gitti." diye konuştu.Yaşanan problemler sonrası bu sezonki misyonlarını farklılaştırdıklarını kaydeden Güven,ifadelerini kullandı.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile yapacakları derbiye de değinen Efe Güven, şunları aktardı: