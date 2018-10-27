Efe Güven: 'Fenerbahçe maçının önemini anlattık'

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, mali konular, takım içerisindeki durum ve Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.
Güven, GS TV'ye yaptığı açıklamada, geçen sezon Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan takımın üçte bir bütçesiyle yeni ekibi oluşturduklarını belirterek, "Sezon öncesi biraz sıkıntılı bir dönem oldu bizim için. Hareket alanımız mali anlamda fazlasıyla kısıtlıydı. Oyuncu tercihlerinde ve bütçe ayarlamasında problemler yaşadık." dedi.
Yabancı transferinde de sıkıntı yaşadıklarını belirten Güven, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalıştık. Birçok genç ve gelecek vadeden oyuncu ile takımımızın çekirdeğini oluşturup devamlılığı olan bir kadro kurduk. Transfere de biraz geç başladık, bu da elimizi zayıflattı. Hem piyasada çok fazla oyuncu kalmamıştı hem de almak istediğimiz oyuncular bizim teklif ettiğimiz fiyatların çok az üstünde fiyatlarla başka takımlara gitti." diye konuştu.
Yaşanan problemler sonrası bu sezonki misyonlarını farklılaştırdıklarını kaydeden Güven, "Elimizdeki değerler üzerinden bir şeyler başarmaya çalışacağız. Bir sene Avrupa Ligi kazanıp sonraki senelerde play-off mücadelesi vermek yerine daha düzgün ve devamlılığı olan bir projeyle uzun yıllar bu işi götürmeyi planladık. Son 10-11 senenin en düşük bütçeli ama yerli oyuncuların yetenek potansiyeli açısından en kuvvetli kadrosunu kurduk." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe derbisi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile yapacakları derbiye de değinen Efe Güven, şunları aktardı:
"Lefkada maçından sonraki ilk idmanımızda genç ve yabancı oyuncularımıza bu maçın önemini anlattık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli ve alternatifi bol olan bir kadrosu var. 6-7 tane yabancı, milli takımda birçok oyuncusu olan bir ekip. Onlara karşı elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstererek bu maçtan galibiyetle çıkacağımıza inanıyorum."
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Güven, GS TV'ye yaptığı açıklamada, geçen sezon Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan takımın üçte bir bütçesiyle yeni ekibi oluşturduklarını belirterek, "Sezon öncesi biraz sıkıntılı bir dönem oldu bizim için. Hareket alanımız mali anlamda fazlasıyla kısıtlıydı. Oyuncu tercihlerinde ve bütçe ayarlamasında problemler yaşadık." dedi.
Yabancı transferinde de sıkıntı yaşadıklarını belirten Güven, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalıştık. Birçok genç ve gelecek vadeden oyuncu ile takımımızın çekirdeğini oluşturup devamlılığı olan bir kadro kurduk. Transfere de biraz geç başladık, bu da elimizi zayıflattı. Hem piyasada çok fazla oyuncu kalmamıştı hem de almak istediğimiz oyuncular bizim teklif ettiğimiz fiyatların çok az üstünde fiyatlarla başka takımlara gitti." diye konuştu.
Yaşanan problemler sonrası bu sezonki misyonlarını farklılaştırdıklarını kaydeden Güven, "Elimizdeki değerler üzerinden bir şeyler başarmaya çalışacağız. Bir sene Avrupa Ligi kazanıp sonraki senelerde play-off mücadelesi vermek yerine daha düzgün ve devamlılığı olan bir projeyle uzun yıllar bu işi götürmeyi planladık. Son 10-11 senenin en düşük bütçeli ama yerli oyuncuların yetenek potansiyeli açısından en kuvvetli kadrosunu kurduk." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe derbisi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile yapacakları derbiye de değinen Efe Güven, şunları aktardı:
"Lefkada maçından sonraki ilk idmanımızda genç ve yabancı oyuncularımıza bu maçın önemini anlattık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli ve alternatifi bol olan bir kadrosu var. 6-7 tane yabancı, milli takımda birçok oyuncusu olan bir ekip. Onlara karşı elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstererek bu maçtan galibiyetle çıkacağımıza inanıyorum."
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