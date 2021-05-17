Efe Güven, 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray Spor Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ile 1 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.



Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



Kulübümüz, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Başantrenörlük görevine 2018 yazında getirilen Efe Güven, ilk sezonunda takımımızla Kadınlar Basketbol Ligi'nde yarı final oynarken EuroCup Women'da çeyrek finale kalma başarısı göstermişti. Koronavirüs pandemisi sebebiyle daha sonra iptal edilen ikinci sezonunda ise Kadınlar Basketbol Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak bir sonraki sezon EuroLeague Women'da oynama hakkı kazandı.



Geride bıraktığımız sezonda ligde ve Avrupa'da iddialı bir takım yaratan Efe Güven, ligde normal sezonu ikinci tamamladı. Altı sezon sonra takımımız ligde final etabına yükseldi. EuroLeague Women'da ise çeyrek final etabında boy gösterdi.



Efe Güven'e Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndaki görevinde başarılarının devamını diliyoruz.



