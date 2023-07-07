Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı!

Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar, Hırvatistan'daki tatili sırasında beyin kanaması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı!
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07 Temmuz 2023 19:06
Son güncelleme 07 Temmuz 2023 19:43
Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı.

52 yaşındaki futbol adamı Hırvatistan'ın Split şehrinde tatili sırasında beyin kanaması geçirdi.

Edwin van der Sar, beyin kanaması geçirmesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

AJAX'TAN AÇIKLAMA!

Ajax ise kulübün resmi sosyal medya hesabından Edwin van der Sar için bir açıklama yaptı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Edwin van der Sar'ın durumunun stabil olduğu ve bir gelişme olması durumunda yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

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