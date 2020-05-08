Edwin van der Sar: 'Van Gaal olmasa Ajax'a gidemezdim'

Manchester United ile 4 kez Premier Lig ve 1 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Edwin van der Sar, kariyeri üzerine açıklamalarda bulundu.Ajax'ta oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Louis Van Gaal hakkında açıklamalarda bulunan Hollandalı kaleci; "" dedi.Ajax kalesini 1990 ve 1999 yılları arasında koruyan van der Sar, Hollanda ekibi ile 4 kez lig ve 1 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.49 yaşındaki emekli eldiven şu anda Ajax'da Genel Müdürlük görevini yürütüyor.