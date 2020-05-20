Edwin Gyasi için Beşiktaş açıklaması

Gana basını Beşiktaşlı bir yöneticinin Edwin Gyasi için "Onunla ilgileniyoruz" dediğini yazdı. Haberde ayrıca Gyasi için de, Beşiktaş onun için gerçekten büyük bir hedef" yorumu yapıldı.

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Edwin Gyasi için Beşiktaş açıklaması
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20 Mayıs 2020 11:29
Bulgar ekibi CSKA Sofya'da forma giyen Ganalı star Edwin Gyasi'nin 5 Haziran'da takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sezon için Beşiktaş'a gideceği konuşulmaya başlandı. Gana medyası Beşiktaşlı bir yöneticinin "Edwin Gyasi ile gerçekten ilgileniyoruz ve onunla bu yaz sözleşmeyi imzalamak istiyoruz. O çok iyi bir oyuncu ve her kulüp onu mutlaka ister" sözlerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ HEDEF
Gana basını Gyasi'nin artık Bulgaristan'da top oynamak istemediğini de duyurarak, "Beşiktaş onun için önemli bir hedef. Gyasi potansiyelini daha üstlere taşıyacak bir oyuncu" dedi.

YALÇIN DA ONAY VERDİ
Sergen Yalçın'ın da Gyasi'nin transferine onay verdiği öne sürüldü. Yardımcılarıyla birlikte Ganalı starı mercek altına alan Yalçın'ın, "Tam bize uygun bir isim" dediği ortaya çıktı.

SEZON SONU İMZALAYACAK
Gana basını Gyasi'nin sezon sonu Beşiktaş'a imza atmaya yakın olduğunu yazdı. Ayrıca Beşiktaşlı yöneticinin açıklamalarına yer verdi.

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