Minnesota Timberwolves'un yıldız ismi Anthony Edwards, Kevin Durant'a olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.



23 yaşındaki Edwards, Durant'in kendisi için gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



Minnesota Timberwolves, bu sezon istikrarsız bir performans sergilese de play-in potasında kalarak playoff yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Takımın en büyük itici gücü olan ve sezonda 27.3 sayı ve 4.6 asist ortalamalarıyla takımına liderlik eden genç yıldız, Durant ile karşılaşmasının kendisi için özel bir an olduğunu belirtti.



Edwards, Durant'i sahada izlerken adeta büyülendiğini itiraf etti:



"O benim favori oyuncum. Benim GOAT'um. İlk maçta adam üst üste yedi tane şut soktu. Üçlük, orta mesafe, orta mesafe, turnike, üçlük Gerçekten inanılmazdı.



Bir an kendimi maçı kenardan izleyen bir taraftar gibi hissettim. 'Gerçek mi bu?' diye düşündüm. Sonra hemen kendime geldim. Çünkü rakip takım geri dönmeye başlamıştı ve bizim de bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu."



Edwards, Phoenix Suns karşısında 33 sayı, 7 ribaund ve 5 asistlik performansıyla takımını 121-113'lük galibiyete taşırken, Durant'in kendisini savunmaya başlamasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti:



"Sonra bir anda beni savunmaya başladı. Dedim ki, 'KD, hadi ama! Sen savunmacı değilsin.' Ama o meydan okudu ve beni tuttu. Bu beni mutlu etti çünkü ben de rakibin en iyi oyuncusunu savunmayı seven biriyim."



Timberwolves şu anda Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor ve play-off yarışındaki yerini sağlamlaştırmak için istikrarlı bir performans sergilemeye çalışıyor. Ancak takımın en büyük sorunu, sezon boyunca süreklilik sağlayamaması oldu.