Edwards, playoff'ta Warriors'ı rakip istiyor: "Draymond çok trash-talk yapıyor"

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, "Draymond Green fazla trash-talk yaptığı için" playofflarda Golden State Warriors ile karşı karşıya gelmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Edwards, playoff'ta Warriors'ı rakip istiyor: 'Draymond çok trash-talk yapıyor'
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26 Temmuz 2023 15:47
Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, "Draymond Green fazla trash-talk yaptığı için" playofflarda Golden State Warriors ile karşı karşıya gelmek istediğini söyledi.

HEIR ile yaptığı röportajda önümüzdeki sezonda en çok neyi dört gözle beklediği sorulan Edwards, takımının playofflarda daha ileri noktaya gitmesi arzusuna ek olarak, Draymond Green ve Warriors'a karşı bir playoff eşleşmesini çok istediğini belirtti:

"Kesinlikle tekrar playofflara girmeyi ve orada daha ileri noktaya gitmemizi bekliyorum. Warriors'a karşı oynamak istiyorum. Hangi noktada karşı karşıya gelirsek gelelim, onlarla oynamak istiyorum. Çünkü Draymond çok fazla trash-talk yapıyor. Aslında tek sebep bu."

Edwards ve Timberwolves ekibi, geçtiğimiz sezonun ilk turunda NBA şampiyonu Denver Nuggets tarafından playofflardan elenmişti.

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