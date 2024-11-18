Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, maç sırasında müstehcen bir hareket yaptığı için NBA tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



Wolves'un 15 Kasım Cuma günü Sacramento Kings'e karşı kazandığı karşılaşmanın bitimine 3:15 kala meydana gelen olayda Edwards'ın, Sacramento kalabalığından birine orta parmağını kaldırdığı görüldü.



Wolves yıldızı bu sezon 14 maçta ortalama 28.1 sayı, 5.1 ribaund ve 3.8 asist kaydetti.



