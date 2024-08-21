Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın geçmiş NBA dönemlerindeki tek yetenekli oyuncu olduğunu iddia etti.



Wall Street Journal'dan Lane Florsheim ile yaptığı son röportajda Edwards, önceki dönemlerdeki NBA oyuncularının yetenek seviyeleriyle ilgili cesur bir iddiada bulundu.



Geçmiş ve günümüz NBA'i arasındaki farklar hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Edwards, Jordan'ın ligin geçmiş günlerinde gerçek yeteneğe sahip tek oyuncu olduğunu ileri sürdü:



"O dönemleri izlemedim, yani üzerine konuşamam. Eskinin şimdiye göre daha fiziksel olduğunu söylüyorlar ancak bana kalırsa o zamanlar kimse yetenekli değilmiş. Ciddi anlamda yetenekli olan tek oyuncu Michael Jordan'mış. Bu yüzden Kobe'yi (Bryant) gördüklerinde, 'Aman Tanrım' olmuşlar. Ancak şimdi herkes oldukça yetenekli."



2023-24 sezonunda forma giydiği 79 maçta ortalama 25,9 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist üreten Edwards'ın, NBA'in bahsettiği dönemde Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Isiah Thomas, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Scottie Pippen ve daha birçok efsaneye ev sahipliği yaptığı gerçeğini göz ardı ederek konuşması dikkat çekti.





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