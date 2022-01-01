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Edwards: "LeBron veya KD gibi GOAT'ların, hep üzerine giderim!"

Minnesota Timberwolves forveti Anthony Edwards, "LeBron James veya Kevin Durant" gibi her süperstara karşı oynadığında, onların "üzerine gitmeye çalıştığını" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves forveti Anthony Edwards, "LeBron James veya Kevin Durant" gibi her süperstara karşı oynadığında, onların "üzerine gitmeye çalıştığını" açıkladı.

Bir süperstarla her karşı karşıya geldiğinde ekstra motive olduğunu söyleyen Edwards'ın bu kategoriden biriyle en son karşılaşması, LeBron James'a karşı oynadığı Los Angeles Lakers maçındaydı.

NBA'deki ikinci yılında olan Edwards, mevzubahis maçta LeBron'dan daha fazla sayı bularak Timberwolves'un galibiyete ulaşmasında büyük katkıda bulunmuştu.

20 yaşındaki oyuncu, bu düşünce yapısına şu şekilde açıklama getirdi:

"Ne zaman önümde o GOAT'lardan birini görsem, onların üzerine gitmeye çalışırım. Her zaman. Pas falan vermem. Aklımdaki tek şey budur. Ne zaman bir LeBron, bir Kevin Durant, ya da o kategorideki herhangi birini görsem, onların üzerine gitmeye çalışırım."

Edwards bu sezon maç başına 21.0 sayı, 4.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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