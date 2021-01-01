Edwards: "LaMelo'yla hiç tanışmamıştım, ama oyununa bayılıyorum!"

Minnesota Timberwolves çaylağı Anthony Edwards, dün gece karşılaştığı Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball için övgülerini sundu.



Her iki çaylak da dün gece iyi rakamlarla oynamıştı. Hornets'ın Minnesota'ya karşı 114-120 galibiyetinde LaMelo 20 sayı 11 ribaund ile double-double yaparken, Edwards 21 sayılık bir performans sergiledi.



Edwards, bir hayranı olduğunu iddia ettiği LaMelo'yu överken, 2020 NBA Draftında seçilmeden önce izledikleri farklı yollar nedeniyle kendisini şahsen tanımadığını da sözlerine ekledi:



"Oyununa bayılıyorum ama onunla hiç tanışmadım. İkimiz de potansiyel 1 numara olduğumuz için ortak görüşmelerde yer aldığımız olmuştu ama kendisiyle hiç tanışmamıştım. Ama oyununu çok beğeniyorum. Onunla bir sorunum yok."



Edwards, önceki sezonun Draftı'nda 1'inci sırada seçilirken, LaMelo, Hornets tarafından üçüncü sırada seçilmişti.



