Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, ABD Milli Takımı'nda benchten gelmesi konusunda koç Steve Kerr'e doğrudan "Kobe Bryant'ımız yok" yorumunda bulunmadığını söyledi.



Kerr, FIBA Dünya Kupası yolunda ABD Milli basketbol takımında yer alan Edwards'a yakın zamanda ilk 5'de yer almayacağını bildirmişti.



Edwards ise benchten gelme fikrine sıcak bakmadığını ve hoşnutsuzluğunu Kerr'e şu şekilde ifade ettiğini söylemişti:



"Yani, tabii ki hoşuma gitmedi. Eğer gerekiyorsa benchten de gelirim tabii ki ama bu asla sıcak bakacağım bir şey olmaz. Bana Kobe Bryant oynarken Dwyane Wade'in de benchten geldiğini söylemişti. Ben de 'Bizim Kobe'miz yok ki' diye düşünmüştüm ama tamam dedim. Sorun yoktu."



Ancak Edwards daha sonra Instagram'da paylaştığı bir hikayesinde bu açıklamaları doğrudan Kerr'e yapmadığını ve bunun yalnızca kendi düşünceleri olduğunu kaydetti:



"O ifadeyi benchten gelmem gerektiğini söylediğinde aklımdan geçirmiştim. Bazı şeyleri çok abartıyorsunuz. Kerr adamımdır, her gün iletişim halindeyiz ve konuşuruz... ezikler sizi."



NBA'de maç başına 24,6 sayı ortalamasına sahip bir All-Star olan 22 yaşındaki Edwards, ABD Milli Takımı'nın da ana oyuncusu konumunda olarak görülüyor.



