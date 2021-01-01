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Edwards. "Kimse bana saygı falan duymasın!"

Minnesota Timberwolves çaylağı Anthony Edwards, ligin saygısını kazanmaya çalışmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves çaylağı Anthony Edwards, ligin saygısını kazanmaya çalışmadığını söyledi.

Edwards, ligin ya da kendisinden nefret edenlerin saygısını kazanmaya uğraşmadığını ve bunu hiç umursamadığını açıkladı:

"Kimsenin saygısını kazanmayı gerçekten umursamıyorum. Hatta kimsenin bana saygı duymasını istemiyorum. Ben Draft edilmeden önce ne düşünüyorlarsa, aynısını düşünmelerini istiyorum."

Edwards bu sezon maç başına 18.9 sayı, 4.7 ribaund, 2.8 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları ile oynuyor.


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