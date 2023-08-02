Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, takımdan ve ekip arkadaşlarından gelecek yıl için olan beklentilerini açıkladı.



Geride bıraktığımız 2022-23 sezonunu 42-40 derecesiyle tamamlayan ve playoffların ilk turunda Denver Nuggets'a 4-1 elenen Timberwolves, önceki yaz Rudy Gobert'in eklenmesiyle yükselen beklentileri karşılayamamıştı.



Ancak Edwards, The Athletic'ten Shams Charania ile yaptığı röportajda gelecek sezonun beklentileri hakkında cesur beyanlarda bulundu:



"Bireysel hedeflerim yok, sadece takım hedeflerim var. Takım olarak kazanınca tüm bireysel rekorlar da beraberinde geliyor zaten. Bu yıl 50 maç kazanmak istiyoruz. KAT'i (Karl-Anthony Towns) bu yıl MVP seviyesine çıkarmak istiyoruz. Rudy'nin Yılın Savunmacısı olmasını istiyoruz. Her şey olması gerektiği gibi olsun istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Bu yıl çok daha iyi olacağız."



Geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş olan Ant, %45,9 şut isabetiyle 24,6 sayı, 5,8 ribaund ve 4,4 asist ortalamalar yakalamıştı.



