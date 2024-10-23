Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, kariyerinin tamamında Minnesota'da olmak istediğini söyledi.



Timberwolves'un Karl-Anthony Towns'ı New York Knicks'e takas etmesinin ardından takımın ana yıldızı rolünü tamamen eline alan Edwards, NBA'de olduğu sürece Minnesota'da kalmak istediğini açıkladı:



"Eğer olursa, tüm kariyerim boyunca burada olmak isterim. Hiçbir yere gitmek istemem."



NBA'deki dördüncü sezonunda ve 22 yaşındayken Timberwolves ile 22 yaşında Batı Konferansı Finalleri'ne ulaşan Edwards, 2023 yazında geleceğini takıma adadığını göstermek adına Wolves ile kontratını beş yıllığı 260 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmıştı.



