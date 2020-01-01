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Edwards: "Karda oynamayacağıma göre, hava önemli değil"

Georgia Üniversitesi guardı Anthony Edwards, yaklaşan Draft'ın 1 numaralı seçimi olmaya kararlı olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Georgia Üniversitesi guardı Anthony Edwards, yaklaşan Draft'ın 1 numaralı seçimi olmaya kararlı olduğunu belirtti.

Edwards, ilk sıradan seçilmesi öngörüldüğünden ötürü, 2020 NBA Draftı'nın en cazip beklentilerinden biri.

Undefeated'dan Marc J. Spears ile yaptığı röportajda, Edwards, Minnesota Timberwolves tarafından 1'inci sırada seçilmeye kararlı olduğunu iddia etti.

Spears ayrıca, Edwards'ın Minneapolis'in soğuk havasından korkmadığını şu şekilde dile getirdiğini açıkladı:

"Karda basketbol oynamayacağıma göre, bir endişem yok."

Georgia'daki 32 maçta Edwards, 19.1 sayı, 5.2 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Çeşitli raporlar, Edwards'ın yetenek açısından gerçekten 'sığ' olması beklenen 2020 Draft sınıfında, ilk 3 adaydan biri olmasının beklendiğini kaydetmişti.

Beklenen oyuncular arasında kesin bir süperstar olmamasına rağmen, birkaç analiste göre Edwards'ın gelecekte bir süperstar olma potansiyeli bulunuyor.

2020 NBA Draftı, 18 Kasım'da gerçekleşecek.


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