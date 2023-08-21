ABD Milli Basketbol takımı, Almanya Milli takımına karşı oynadığı hazırlık maçında ikinci yarıda 16 sayılık farktan dönerek 99-91 galip geldi ve hazırlık maçları serisini namağlup tamamlamayı başardı.



Anthony Edwards 34 sayıyla maça damgasını vururken, Austin Reaves ve Tyrese Haliburton 16'şar sayı buldular ve ABD ekibi, Dünya Kupası için Filipinler'e gitmeden önceki son hazırlık maçında galibiyete ulaştı.



Hazırlık maçları serisini 5-0 tamamlayan ABD'li oyuncular, son dakikalarda 18-0'lık bir seri yakalayarak mağlubiyeti önlemiş oldular.



Almanya tarafında Franz Wagner 17 sayıyla takımın en skoreri olurken, Dennis Schröder 16 sayı ve 10 asistle, Moritz Wagner ise 14 sayıyla maçı tamamladı. Almanya bu yaz ABD ekibi karşısında dört sayıdan fazla fark yakalayan tek ekip olmayı başarmış olsa da, bunu galibiyete taçlandıramadı.



