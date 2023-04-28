Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın avukatı, Denver Polisinin müvekkiline yönelttiği suçlamaları reddeden bir açıklama yaptı.



Edwards, ilk tur playoff serisinin 4. maçında Denver Nuggets'a kaybettikten sonra yaptığı iddia edilen bazı eylemler nedeniyle başını belaya sokmuş durumda.



Edwards, Ball Arena'daki güvenlik görevlilerine sandalye fırlattığı iddiasıyla yasal işlemle karşı karşıya kalsa da, avukatı Harvey Steinberg, Denver Polisi'nin iddialarını reddeden bir bildiri yayınladı:



"Maç bittiğinde, Anthony'nin yolunda bulunan bir sandalye sahadan çıkışına engel oluyor ve kendisi zaten bu sandalyeyi alarak üç adım sonrasında yere bırakıyor. Olayın videosunun da doğruladığı gibi, Anthony sandalyeyi kimseye sallamıyor ve tabii ki kimseyi incitmek gibi bir niyeti de yok.



Bu masum gerçeklere rağmen, Denver Polis Departmanı sebepsiz yere Anthony'yi iki tane kabahatli saldırı ile suçlamayı tercih etti. Anthony, bu temelsiz suçlamalara karşı kendini güçlü bir şekilde savunma niyetinde."



Edwards, Nuggets'a karşı maç kazandırma potansiyeli olan bir üçlüğü kaçırdığı anda soyunma odasına koşmuş ve tam bu sırada önündeki sandalyeyi tutup savurarak, kendisi aleyhine suç duyurusunda bulunmaya karar veren iki Nuggets çalışanına doğru atmıştı.





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