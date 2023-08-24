Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, ABD Milli Takımı'nda yer almak isteme nedeninin, efsanevi oyuncular Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın kendisine verdiği ilham olduğunu açıkladı.



Wolves yıldızı Edwards, bu yaz FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan ABD Milli Takımı'nda neden oynamaya karar verdiği sorulduğunda, son derece direkt bir yanıt verdi:



"Kobe oynadığı için, Michael Jordan oynadığı için. Vince Carter o adamın üzerinden sıçradıktan sonra neredeyse Kevin Garnett'in suratına yumruk attığı için.



Kobe, Luis Scola ile İspanyolca konuşup atışırken Kobe 1'leri sipariş etmiştim. LeBron 'Sakin ol Kob' falan diyordu. Bunlar en iyi oyuncular, yani onların yaptığını siz de yapmalısınız."



1992'deki Rüya Takımı'ndan bu yana ABD Milli Takımı'nın kadrosu, özellikle Olimpiyatlarda, neredeyse her zaman en büyük NBA süperstarlarına sahip olmuştu.



NBA'de maç başına 24,6 sayı ortalamasına sahip bir All-Star olan 22 yaşındaki Edwards, ABD Milli Takımı'nın da ana oyuncusu konumunda.



