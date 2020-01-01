Edwards, ilk maçı için: "Çok zor değildi doğrusu..."

Minnesota Timberwolves çaylağı Anthony Edwards, NBA'deki ilk maçı sonrası, ligin savunma tarafındaki yoğunluk düzeyinin farkı hakkında konuştu.



Edwards, Timberwolves için ilk normal sezon maçını geçtiğimiz gece Detroit Pistons'a karşı oynadı.



Edwards resmi ilk maçında benchten gelerek 15 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti. Timberwolves ekibi yeni sezondaki ilk galibiyetini aldıktan sonra, Edwards NBA savunmasının bir hücum oyuncusuna dikkat gösterme seviyesinin farkından bahsetti:



"Üniversitede de ikili sıkıştırmalar yapıldığı için, dürüst olmak gerekirse o kadar da zor değildi. Savunmada çok dikkat toplanıyor olsa bile, yine de daha kolay geldi. Tüm maç boyunca ikili sıkıştırma yapamıyorsunuz. Bunun için çok fazla şutörümüz var."





