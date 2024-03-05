Edwards hava atışını kaçırdı: "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım"

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, geçtiğimiz gece takımının Portland Trail Blazers'ı 119-114 mağlup ettiği maçta hava atışını kaçırdığı için oyuna benchten dahil olmak zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Edwards hava atışını kaçırdı: 'Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım'
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05 Mart 2024 13:27
Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, geçtiğimiz gece takımının Portland Trail Blazers'ı 119-114 mağlup ettiği maçta hava atışını kaçırdığı için oyuna benchten dahil olmak zorunda kaldı.

Edwards yerine Nickeil Alexander-Walker'ı ilk beş başlatan Wolves'a, NBA tarafından maçı geciktirme ihlali cezası verildi.

Genellikle maç öncesi ısınma hareketlerinin çoğunu takımın soyunma odasının dışında yaparak geçiren Edwards, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım." şeklinde konuştu.

Oyuna ilk çeyreğin 35. saniyesinde giren ve 35 dakikada 13 sayı kaydeden Edwards, çaylak sezonundan bu yana ilk kez bir maçta benchten başlamış oldu.

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