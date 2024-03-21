Edwards, Garnett'in "1984 Jordan'ı" kıyasıyla hemfikir!

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Kevin Garnett'in kendisini Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'la karşılaştırması hakkında konuştu.

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Edwards, Garnett'in '1984 Jordan'ı' kıyasıyla hemfikir!
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21 Mart 2024 15:29
Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Kevin Garnett'in kendisini Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'la karşılaştırması hakkında konuştu.

Son birkaç aydır Edwards'ın adı, bariz tarz benzerlikleri olan Bulls efsanesiyle yapılan karşılaştırmalarla gündeme geliyor.

Garnett de yakın zamanda bu furyaya katılmış ve Edwards'ı MJ'in 1984'teki çaylak versiyonuyla karşılaştırmıştı. Edwards ise Showtime'dan Rachel Nichols'a bu kıyaslama hakkında şunları söyledi:

"Adam kıdemli. Ne derse odur. Onunla tartışmak isteyen varsa bunu Michael Jordan'la görüşsün. Bence haklı ama. '96 ya da '97 demedi, '84 dedi. Kendini bulduğu dönemler, o yüzden katılıyorum."

Jordan, 28,2 sayı, 6,5 ribaund ve 5,9 asist ortalamalarıyla NBA'in gördüğü en iyi çaylaklardan biriydi. Edwards ise bu sezon 66 maçta 26.7 sayı, 5.4 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalıyor.

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