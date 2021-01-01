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Edwards: "Durant, gelmiş geçmiş en iyi oyuncu!"

Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Edwards, Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda, KD'yi gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak adlandırdı.

20 yaşındaki oyuncu, sebebini Durant'in bir point guardın yaptığı her şeyi 2.13 boyundayken yapabileceği gerçeğine dayandığırdığını açıkladı:

Rooks: Anthony, KD hakkında konuşurken onun için 'en iyi oyuncu' demiştin.

Edwards: Evet.

Rooks: Gelmiş geçmiş mi, yoksa bugün mü?

Edwards: Gelmiş geçmiş, çünkü adam 2.13 boyunda ve bir point guardın yaptığı her şeyi yapabiliyor.

Rooks: Jordan'dan da mı iyi?

Edwards: Evet.

Rooks: LeBron'dan da mı?

Edwards: Evet."

Durant, geçtiğimiz sezonu 26.9 sayı, 7.1 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla kapatmıştı.


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