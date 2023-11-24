Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, gelecekte basketboldan Amerikan futboluna geçiş yapabileceğinin sinyallerini verdi.



Komedyen Marco Summers'ın YouTube hesabındaki "Open Thoughts" isimli programına katılan Edwards, çocukken Amerikan futbolu odaklı büyüdüğünü ve halen bu sporu profesyonel olarak oynama hayalleri olduğunu açıkladı.



Ancak Edwards, NFL kariyerine başlamadan önce NBA'de şampiyonluk kazanmayı umduğunu söyledi:



"Önce NBA'deki işlerimi halletmem gerekiyor. Minnesota organizasyonu olarak bir şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Ondan sonra bunu çözeriz."



Edwards, basketbol oynamak için bıraktığı Amerikan futbolunda koşucu, quarterback ve cornerback pozisyonlarında oynamıştı.



Bu sezon çıktığı 14 maçta 26.1 sayı, 5.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalayan 22 yaşındaki oyuncu, Timberwolves'u 11-3'lük bir dereceye taşımış durumda.





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