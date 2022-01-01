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Edwards: "All-Star seçilmemem şaşırtmadı..."

Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, bu yıl All-Star seçilmemesine şaşırmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, bu yıl All-Star seçilmemesine şaşırmadığını söyledi.

Edwards, Timberwolves muhabiri Dane Moore'a bu yönde bir eğilim olduğunu fark ettiğini de ayrıca açıkladı:

"Yılın Çaylağı ödülüyle aynı durum. Seçilmeyi asla beklemem, çünkü hiç gerçekleşen bir şey değil. Doğrusu, Yükselen Yıldızlar maçına seçilmeme bile şaşırmıştım."

2020 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilmiş olan Edwards, maç başına neredeyse dört sayı daha fazla atmasına rağmen geçen yılki Yılın Çaylağı ödülünü Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'a kaptırmıştı.

Edwards bu sezon, 22.3 sayı, 5.0 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla ilk yılından daha da iyi performans gösteriyor.


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