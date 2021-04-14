Edwards: "Alex Rodriguez'i tanımıyorum..."

Minnesota Timberwolves çaylağı Anthony Edwards, Timberwolves'un yeni sahibi olacak beyzbol efsanesi Alex Rodriguez'in kim olduğunu bilmediğini söyledi.Bir süre önce, şu anki takım sahibi Glen Taylor'ın, ekibi beyzbol efsanesi Rodriguez'e devretmek için bir anlaşmaya vardığı belirtilmişti.Edwards, dünyaca ünlü bir beyzbol yıldızı ve 2000'lerde New York Yankees'in önde gelen oyuncularından biri olan Rodriguez'in kim olduğu konusunda hiçbir fikrinin olmadığını şu sözlerle iddia etti:Edwards'ın Rodriguez'in kim olduğunu bilmediğini söylemesinin ardından A-Rod, bu konuyla bir Instagram hikayesi paylaştı veifadelerini kullanarak Edwards'a kendini tanıttı.Edwards ise bu gönderiyi kendi Instagram hesabında paylaşarak, gülen bir emojiyleşeklinde yanıt verdi: