Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, ABD Milli Takımı'nın hücumdaki 1 numaralı opsiyonu olduğunu söyledi.



ABD Milli takımı 2024 Paris Olimpiyatları'nda, takımın 2023 FIBA Dünya Kupası'nı madalyasız tamamlamış olmasını telafi etmek için oldukça zengin bir kadroyla Altın madalya için yarışmaya karar vermişti.



Olimpiyatlarda ABD Takımı'nda ön plana çıkacak olan Timberwolves yıldızı, kendisinin 1 numaralı opsiyon olduğunu ve kalan herkesin ona uyum sağlayacağını iddia etti:



"Ben hâlâ bir numaralı opsiyonum. Siz buna farklı bakabilirsiniz, umurumda değil. Sahaya çıkıp kendim olmam lazım. Şutlarımı atmam ve savunma yapmam gerekiyor. Onlar da benim etrafımda oynamak için uyum sağlamalı. Düşüncem bu yönde."



Geçtiğimiz yıl FIBA Dünya Kupası'nda benchten gelmeyi reddederek takımda yer almamış olan Edwards, Devin Booker'la birlikte şutör guard pozisyonu için mücadele edecek.





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