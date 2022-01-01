Edwards: "5 yıl içinde NBA'in yüzü olmak istiyorum!"

Minnesota Timberwolves forveti Anthony Edwards, beş yıl içinde "NBA'in yüzü" olmak istediğini söyledi.



20 yaşındaki oyuncu, kariyerinde birden fazla kez MVP ödülünü kazanmayı ve şampiyonluk yüzüğüne sahip olmayı hedeflediğini açıkladı:



"All-Star olmak istiyorum. Playofflarda ilk turu geçerek, derin bir playoff maratonunda yer almayı arzu ediyorum. Beş yıl içinde ligin yüzü olmak ve o zamana dek birkaç MVP ödülü alıp, bir de yüzük kazanmak istiyorum. Beş yıl içinde kesinlikle Finallere çıkma beklentim var."



Edwards bu sezon maç başına 22.7 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynuyor. Minnesota Timberwolves tarihinde Kevin Garnett dışında, Edwards'ın saydığı başarıları hiçbir oyuncu yakalayabilmiş değil.



