Edward Iordanescu: 'Morutan'ın sorununu öğreneceğim'

Romanya'da milli takım teknik direktörü Edward Iordanescu, Türkiye'de forma giyen futbolcuları izlemek için bir seyahat planladığını söyledi.



"İKİ MAÇI CANLI TAKİP EDECEĞİM"



Kadro seçimi ile ilgili açıklama yapan Iordanescu, "Türkiye'ye seyahat düzenleyeceğim. İki maçı canlı olarak takip edeceğim. Galatasaray'ın bir maçını ve Fenerbahçe ile Gaziantep'in oynayacağı maçı, ki bu maçta Tosca ve Maxim de olacak. Onları takip ettiğimi göstermek için bu çabayı harcıyorum" dedi.



"SORUNLARINI ÖĞRENMEK İSTİYORUM"



Galatasaray'da son dönemde az süre alan Olimpiu Morutan için de konuşan 43 yaşındaki teknik adam, "Morutan'ın sorunlarını da öğrenmek istiyorum. Bu nedenle Galatasaray'ın iki antrenmanına katılacağım" şeklinde konuştu.





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