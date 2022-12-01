Eduardo Camavinga: 'Benzema tam bir lider'

Real Madrid'in Fransız genç yıldızı Eduardo Camavinga, Dünya Kupası öncesi flaş açıklamalarda bulundu.



Sözlerine Karim Benzema ile başlayan Camavinga yaptığı açıklamada, "Sakatlık durumu iyi. Hızla iyileşiyor. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Real Madrid'de bana çok yardımcı oluyor. Ulaştığı bütün hedefleri sonuna kadar hak eden harika bir oyuncu. Umarım Dünya Kupası'na hazır olur." dedi.



Benzema'nın kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Saha içinde bana çok yardımcı olur. Topu ayağıma aldığımda, pas opsiyonlarını nasıl seçeceğime dair bilgiler verir. Hangi pozisyonda kalmam gerektiğini de söyler. İletişim anlamında çok iyi ve o tam bir lider." açıklamasını yaptı.



Camavinga son olarak, "Eleştirmenler hayatımızın bir parçası. Aynı deneyime sahip olmasak da değerimizi göstermeye hevesliyiz. Bizim coşkumuz, büyüklerimizin de tecrübesiyle iyi bir karışım olabilir." açıklamasını yaptı.



