Edmond Sumner'ın aşil tendonunda yırtık tespit edildi!

Indiana Pacers, guard Edmond Sumner'ın sol ayağındaki aşil tendonuna yırtık teşhisi konduğunu duyurdu.



Sakatlığın sezon dışı bir antrenman sırasında meydana geldiği ve Sumner'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirildi.



25 yaşındaki Edmonds, geçtiğimiz sezon Indiana'da 53 maçta forma giymiş ve ortalama 16 dakika sahada kalarak, 7.5 sayı ortalaması tutturmuştu.



Bu yazın başlarında Indiana, Sumner'ın 2021-22 sezonu için sözleşmesindeki takım opsiyonunu kullanmış ve kendisini kadroda tutmuştu.



