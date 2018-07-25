Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu Nazif Kündem'in vefat ettiğini duyurdu. Kansere 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak

25 Temmuz 2018 17:43
Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, oyuncu Nazif Kündem'in 64 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.
Onur Akay, oyuncunun ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM'DA BOY GÖSTERDİ
1965 yılında 'Hıçkırık' isimli filmde 'Küçük Kenan' karakterine can vererek, Ediz Hun'un küçüklüğünü oynayarak tanınan ve Yeşilçam'a çocuk oyuncu olarak adım atan, ayrıca uzun yıllar Türk sinemasının mutfağında da görev yapan ve setin lokomotifi lakabıyla tanınan oyuncu Nafiz Kündem hayata gözlerini yumdu.



Diğer Haberler

Andre Ayew için sürpriz İskoçya iddiası! Fenerbahçe

Andre Ayew için sürpriz İskoçya iddiası!
Porto, Aboubakar için cevabını verdi! Beşiktaş

Porto, Aboubakar için cevabını verdi!
Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti Sosyal Medya Dedikoduları

Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti
Karaya vuran balığı ve yavrularını kurtardılar Sosyal Medya Dedikoduları

Karaya vuran balığı ve yavrularını kurtardılar
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Merih Demiral'ın peşinde! Fenerbahçe

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Merih Demiral'ın peşinde!
MİLLİ SPORCUMUZ FERİT OSMANLI RUS RAKİBİYLE BÖYLE DALGA GEÇTİ! Sosyal Medya Dedikoduları

MİLLİ SPORCUMUZ FERİT OSMANLI RUS RAKİBİYLE BÖYLE DALGA GEÇTİ!
Kiev'de Holiganların kavgası. Sosyal Medya Dedikoduları

Kiev'de Holiganların kavgası.
Bebekler ve köpekler... Sosyal Medya Dedikoduları

Bebekler ve köpekler...
Serbest atlama mı dediniz? Havuza bir de böyle atlayın... Sosyal Medya Dedikoduları

Serbest atlama mı dediniz? Havuza bir de böyle atlayın...
Daha fazla göster
1

Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı
2

Belhanda'nın fiyatı 12 milyon euro!
3

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması!
4

"Dört büyükler"in borcu dağları aştı!
5

Damien Comolli istedi, imzalar atıldı
6

Cocu: "Mutlaka takviye yapmalıyız"
7

Bruma'dan Galatasaray'a transfer yanıtı!
8

Gomis'ten yeni zam talebi! 4.5 milyon...
9

Adriano: ''Fenerbahçe'den de teklif almıştım''
10

Fenerbahçe'de Rafinha seferberliği!
yukarı ok