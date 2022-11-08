Edirnespor'a kentin yöneticileri sahip çıkacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnespor Kulübü Başkanı Nabi Kırmızı'nın görevinden istifa ettiğini belirterek, önümüzdeki süreçte valilik ve belediyenin takımı destekleyeceğini söyledi.



Gürkan, belediyede düzenlediği toplantıda, Nabi Kırmızı'nın eylül ayındaki olağanüstü kongrede kulübün başkanlığına seçildiğini anımsattı.



Karşılıklı görüşmeler sonucunda Kırmızı'nın başkanlığa seçildiğini dile getiren Gürkan, bir internet sitesinde çıkan "Belediye başkanı ve vali bana verdiği sözleri tutmadı." yönündeki sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Kırmızı'nın geçtiğimiz ay kulüp başkanlığından istifa ettiğini ifade eden Gürkan, 22 Kasım tarihinde olağanüstü genel kurula gidileceğini, yeni yönetim kurulu ve başkanın seçileceğini dile getirdi.



Gürkan, Edirnespor'a her zaman destek verdiklerini ve kulübün geçmiş dönemlere ait borçlarının ödendiğini aktardı.



Edirnespor'un sadece geçen sezondan kalan 600 bin lira borcunun bulunduğunu dile getiren Gürkan, "Biz 8 yılda takımın 25 yıllık borçlarını ödemişiz de 600 bin liralık borcuna mı kalmışız? Bu ödenmeyecek mi? Nitekim Nabi Bey bırakmayı tercih etmiş. Kendi kararı ve buna saygı duyarız. İyi niyetle işin içine girmiştir, yapamayacağını görmüştür. Gayet doğal süreçler." dedi.



Kulübün son durumuyla ilgili Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'la da görüştüğünü ve gerekli desteğin verileceğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:



"Sayın Vali'mizle görüştüm. Bu şehrin valisi de belediye başkanı da var. Gerektiğinde ellerini, gövdelerini taşın altına koyarlar. Şimdi de zaten koyacağız. Edirnespor'a şehrin valisi ve belediye başkanı sahip çıkıyor. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Başkanlar bırakabilir, yönetimler bırakabilir, biz takımımıza ve şehrimize sahip çıkarız. Bizim görevimiz bu."



Gürkan, kulübe destek amacıyla önümüzdeki günlerde bir organizasyon düzenleneceğini sözlerine ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ