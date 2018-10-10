Edirne'de ekonomik yetersizlikler içerisinde başladığı halter sporuna, ailesinin başta karşı olmasına rağmen devam eden milli sporcu Bahar Korubeyi, olimpiyatlara hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü milli sporcusu olan 14 yaşındaki Bahar Korubeyi, haltere yaklaşık 3 yıl önce kendisi gibi sporcu olan ablası ile hocasının ısrarıyla başladı.

Annesi yüzde 95 engelli, babası da işsiz olduğu için ailesinin ilk başlarda haltere gitmesine izin vermediği Bahar, ablası ile antrenörünün desteğiyle spora devam etti. Elde ettiği derecelerin ardından ailesi tarafından da desteklenen Korubeyi, kısa sürede birçok başarıya imza attı.

Omuzladığı kilolarla hemcinslerine de umut olan 14 yaşındaki milli sporcu Korubeyi, kızların da halterde başarılı olabileceğini kanıtladı.

- Korubeyi: "Amacım olimpiyatlarda altın madalya"

Milli halterci Bahar Korubeyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce başladığı halter sporunda büyük başarılar kazanmak istediğini belirtti.

İki kez Türkiye birincisi olduktan sonra katıldığı 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü sırayı aldığını anlatan Korubeyi, "Amacım, olimpiyatlarda ülkeme altın madalya kazandırmak." dedi.

Korubeyi, gün içinde hiç boş vaktinin olmadığını belirterek, "Sabah erken kalkıp okula gidiyorum. Akşam okuldan çıkıp, direkt halter antrenmanına geçiyorum. Antrenmanın ardından eve dönünce de anneme yardım ediyorum. Daha sonra yatıyorum. Hiç boş zamanım kalmıyor zaten." ifadelerini kullandı.

Bir gün olimpiyatlarda ülkesine altın madalya kazandıracağına olan inancıyla antrenmanlara devam ettiğini vurgulayan milli halterci, çok çalışarak bu hedefe her gün daha fazla yaklaştığını ifade etti.

- "Olumsuzlukları spor yaparak unutuyorum"

Bahar Korubeyi, maddi imkansızlıklar nedeniyle ailece bazı sıkıntılar çektiklerini, günübirlik çalıştığı için babasının zaman zaman iş bulamadığını söyledi.

Annesinin de engelli olduğu için yardıma ihtiyaç duyduğunu anlatan Korubeyi, yaşanan tüm sıkıntıları spor yaparak unuttuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hayatta gerçekten birçok zorluk yaşıyoruz. Okuldan antrenmana, oradan da eve yaklaşık 3 kilometrelik yolu maddi imkansızlıklar nedeniyle her gün yürüyerek gidip geliyorum. Annem engelli olmasa ya da babamın iyi bir işi olsa, belki böyle olmazdı. Ben bütün bu olumsuzlukları spor yaparak unutuyorum. Burada aile ortamı var. Spor beni motive ediyor. İnşallah çok başarılı olup, ileride aileme de destek olacağım."

- Antrenör Gök: "İnşallah çok başarılı olacak"

Halter antrenörü Ersin Gök, Bahar Korubeyi'nin yaşadığı zorluklara rağmen çok başarılı bir sporcu olduğunu anlattı.

Avrupa üçüncüsü olan Korubeyi'nin, Büyükler Türkiye Şampiyonasında da 3. olduğunu aktaran Gök, "Bundan sonra inşallah adından daha fazla söz ettirecek. Olimpiyatlarda madalya beklediğimiz bir sporcumuz. İnşallah çok başarılı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcunun maddi imkansızlıklar nedeniyle zorlandığını vurgulayan Gök, "Kızımızın ailevi zorlukları var. Ekonomik sıkıntıları var. Ama hepsini birlikte aşacağız inşallah. Bir şekilde dezavantajları avantaja döndürüyoruz." şeklinde konuştu.