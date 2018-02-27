Edirne ve Kırklareli'de okullar tatil! (Kar tatili olan iller)

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime (27 Şubat 2018 günü) bir gün ara verileceğini söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.Bu arada, meteorolojik tahmine göre bugün ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün bir gün ara verildiğini söyledi.Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını belirtti.Bölgede bugün ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.