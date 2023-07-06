Edirne 'Kırkpınar Festivali'ne hazır

Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kentte hazırlıklar tamamlandı. Er Meydanı'nda çayırlar hazır hale getirildi. Statta onarım tamamlandı. Kentte otellerde ise boş yer kalmadı. Organizasyonda bu sene 3 bine yakın pehlivanın güreş tutması bekleniyor.



Edirne Belediyesince yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan bu yıl 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak. Dünyada olimpiyatların ardından en uzun soluklu organizasyonu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, sporcular için bu yıl 3 ton zeytinyağı tüketilecek.



DAVUL ZURNA DA GELDİ



Festival havasında geçen Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul zurna ekibi, kente davul ve zurnalar eşliğinde söylenen türkülerle, vatandaşları Er Meydanı'na davet etti. Ekibin söylediği türkülere zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti. Kırkpınar'ın olmazsa olmazı davul zurna ekibi 7-9 Temmuz tarihleri arasında 3 gün boyunca Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlere eşlik edip tarihi geleneği yaşatacak.



"ERKEN REZERVASYON YAPSINLAR"



Kentte yarın başlayacak güreşler için otel ve pansiyonlarda ise yer kalmadı. Otel işletmecisi Metin Şişoğlu, kente gelenleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını kaydetti. Şişoğlu, "Kırkpınar'ın 662 yıllık tarihi geçmişi var. Bütün illerden buraya insanlar geliyor. Biz de misafirperverliğimizi gösterebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Oteller bugün itibarıyla yüzde 80 doluluk oranına ulaşmıştır. Rezervasyonunu yapmayanlar mutlaka yaptırmalı. Akşama kadar yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyorum. Yani yer bulamayanlar çadırlarda ya da arabalarında kalacaktır. Bunu yapmamaları için erkenden rezervasyon yaptırmaları lazım" ifadelerini kullandı. Otel işletmecisi Hasan Acıçalık ise güreş severlerin aylar öncesinden rezervasyon yaptırdığını belirtti. Acıçalık, " Doluluk oranımız yarından itibaren yüzde 100 olacak, boş yerimiz kalmadı. Aylardan önce rezervasyonları yaptırdılar. Eğer Cuma veya Cumartesi'ye kalırlarsa şehir merkezinde otellerde yer bulmak imkansız olacaktır. Pansiyonlar dahil hiçbir yerde yer yok şu anda" diye konuştu.



ÇADIR İÇİN ERKEN GELDİLER



Kente güreşleri izlemek için gelip otel ve pansiyonlarda yer bulamayanlar ise güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda şimdiden çadır kurmaya başladı. Vatandaşlar, yer bulamama endişesiyle 2 gün önceden gelip çadırlarını kurduklarını söyledi. Kocaeli'den güreşleri izlemek için gelip, Sarayiçi'nde çadır kuran Bayram Kır, "662 kez düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için geldik. Bu alanda yer bulmakta güçlük çekmemek için ilk önce bu alana gelerek çadırlarımızı kuruyoruz. İnşallah bu sene her yöreden gelen pehlivanlarımızın sayesinde çok değerli güreşler seyredeceğiz. Otellerde yer kalmadı. Yaz ayı olması nedeniyle bizler de hem sohbet edip, eğlenip hem de tarihi güreşleri izleyeceğiz" dedi. Sakarya'dan gelen Sami Kalkan ise, bu yıl yer kapmak için erkenden geldiklerini söyledi. Kalkan, "Her yıl cuma günü geliyorduk. Bu sene çarşamba günü geldik yer kapmak için çadırlarımızı kurduk. Bu sene ilk kez çadırda kalacağız. Geçtiğimiz yıllarda güreşlerin başladığı gün geliyorduk, çadır kurmaya yer kalmıyordu. Bizlerde bu sene erkenden gelip yerimizi kaptık. İlk gelen yeri kapar dedik yerimizi aldık ifadelerini kullandı.



