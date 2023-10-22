Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizatörlüğünde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Edirne'de 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.



Büyük erkek, master erkek ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 215 sporcu katıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın işaretiyle Şevki Arman Caddesi'nden başlayan 70 kilometrelik yarış, başladığı noktada sona erdi.



Yarışı 1 saat 43 dakika 20 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ve büyük erkeklerde Emir Uzun birinci tamamlarken, Arda Tekirdağ ikinci, Emre Ural üçüncü oldu.



Master erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinciliği, Yunus Özdemir ikinciliği, Murat Uslu ise üçüncülüğü elde etti.



Kadınlarda Reyhan Yakışır birinci, Aylin Yüce ikinci, Elif Nur Aktı ise üçüncü sırada yer aldı.



Yarışı birinci tamamlayan Spor Toto sporcusu Emir Uzun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu söyledi.



Parkurun rüzgarlı olduğunu belirten Emir Uzun, "Zorlu rakipler vardı ama kazandım. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen bu yarışta kürsü yaptığım için çok mutluyum." diye konuştu.



Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yunus Sezer ve protokol tarafından verildi.



Sporcuları ve yarışa katkı verenleri tebrik eden Sezer, organizasyonu gelecek yıl daha geniş katılımlı bir şekilde düzenlemek istediklerini belirtti.



Türkiye'yi gelecek 100 yılda dünyanın göz bebeği haline getirmek için hep birlikte çalışacaklarını aktaran Sezer, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü önümüzdeki hafta hep beraber coşkuyla kutlayacağız. Bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlatmış olduğu Milli Mücadele Allah'a şükür galibiyetle sonuçlanmış ve bize bir vatan, güzel bir Cumhuriyet hediye etmişler. Bu hediyeyi, her nesil üzerine koya koya bugüne kadar getirdiler. Önümüzde bir 100 yıl daha var ve inşallah bu yüzyılın da Türkiye yüzyılı olması için spor alanında, sanat alanında, sanayi alanında, askeri alanda, bütün alanlarda bu güzel ülkemizi dünyanın göz bebeği haline getirmek için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.



