Edirne Belediye Başkanı'ndan Modern Er Meydanı müjdesi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Er Meydanı'nın yenilenmesine ilişkin,dedi.Gürkan, kentteki bir tesiste düzenlenen 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri değerlendirme toplantısında, 9-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda tüm rakiplerini yenen Orhan Okulu'nun Türkiye'nin başpehlivanı olarak altın kemeri bir yıl süreyle takma hakkını elde ettiğini söyledi.658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası'nın 722 bin lira ödeyen Seyfettin Selim olduğunu ifade eden Gürkan, "Onuncu kez ağalığı almış oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni koyduğumuz şartname gereği de 15 gün içerisinde ağalık bedelinin tamamının yatırılması gerekiyordu. Sayın Seyfettin Selim, geçtiğimiz günlerde, daha birinci haftada paranın tamamını yatırdı, biz de ihaleyi onayladık. Kendisi resmen de 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası'dır." değerlendirmesinde bulundu.Gürkan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 228 pehlivanın katıldığını ve bu sayının tüm zamanların rekoru olduğunu hatırlatarak, pehlivan ödülleri, görevli ödemeleri, konuk giderleri, cazgırlar ve hakemlerin konaklaması ile yolluklarla güreşlerin kendileri için ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirtti.Bu yılki yağlı güreşlerin belediyeye maliyetinin 3 milyon 881 bin 249 lira olduğunu anlatan Gürkan, "Tabii her yıl olduğu gibi kamudan, tanıtma fonundan, bakanlıklardan bir destek yok. Ağalık gelirimiz var 722 bin lira, ağalık ihale dosya bedelimiz var 25 bin lira. Naklen yayın gelirimiz 43 bin 660, bilet satışımız 360 bin 351 ve çeşitli gelirler 80 bin 300 lira olmak üzere toplam 1 milyon 231 bin 311 lira gelirimiz var. Aradaki fark 2 milyon 649 bin 938 lira. Kırkpınar, yağlı güreşlerin olimpiyatı ve zirvesidir, dünya şampiyonasıdır." diye konuştu.Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve Kırkpınar Er Meydanı'nın ilk günden itibaren dolu olduğunu anlatan Gürkan, "Kırkpınar Er Meydanı modernizasyon projesi bitti gibi. Yakında Ankara ziyaretim olacak. Modernizasyon projesini yakından takip edip, onunla ilgili süreci tamamlayıp bir an önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılmasını sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin, "Başpehlivanlık güreşleri İddaa, Spor Toto gibi, Avrupa'daki maçlar gibi bir kategoride yer alabilir mi?" sorusuna Gürkan, "Başpehlivanlık güreşini İddaa'ya sokmak gibi bir şeyi hiçbir zaman düşünmedim ama onu bir konuşmak gerekir. Türkiye'de 120 civarında yağlı güreş yapılıyor, özel yönetmeliği olan tek güreş Kırkpınar'dır onun dışındaki güreşlerin bir yönetmeliği falan yok." diye yanıt verdi.Başpehlivanlardan Recep Kara'nın güreşi hakkında verilen karar ve Kara'nın, "Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. 22 yıldır bu sahada güreş tutuyorum. Recep Kara'nın bir daha Kırkpınar'da güreş yapma işi bitmiştir." cümlesinin hatırlatılması üzerine Gürkan, şunları söyledi:"Recep ile görüştüm. Doğru bir ifade değil o, tepkisel ve duygusal anlık bir ifade o. Orada bence de bir hata var ama o hatayı yapan Kırkpınar değil. Hatayı yapan federasyonun görevlendirdiği hakemler. Bildiğim kadarıyla güreşi tekrar izledikten sonra kule hakemlerinin 8'i Ali Gürbüz 'e verdi, 1'i Recep Kara'ya verdi puanı. Ben izledikten sonra Recep Kara'nın puan aldığını gördüm. Bana göre tabii bu. Kara'nın da orada bir hatası var, maçı hakem bitiriyor ve hakem başlatıyor. Pehlivan 'puanı aldım' diye maçın bitişini ilan edemiyor. O maçı bitirdi, ilan etti ki hakemin ilan etmesi gerekiyor. Ali Gürbüz de orada maç devam ettiği için döndü puan aldı. Dolayısıyla biraz Recep'in de orada kişisel hatası var. Kırkpınar'ı suçlamayı fevri bir hareket olarak değerlendiriyorum."Öte yandan, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan'daki yangının büyük bir felaket olduğunu belirterek, "Attika bölgesi belediye başkanını aradım, açmadı, sonrasında mesajlaştık. Tabii çok yoğun. Hem Edirne halkı adına baş sağlığı dileklerimi ilettim hem de yardıma hazır olduğumuzu ilettim. Buradan tüm Yunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Yunan halkına baş sağlığı diliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz." diye konuştu.Gürkan, Yunanistan'daki yangın nedeniyle maddi ve manevi her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.