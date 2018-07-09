Edinson Cavani, Serie A yolunda! Juventus ve Napoli...

ile sorunlar yaşayaniçin Serie A devleri harekete geçti.Neymar'ın takımda görmek istemediği ve yerine Luis Suarez'i yönetimden istediği belirtilen Edinson Cavani için en mantıklı opsiyonun Serie A'ya dönmek olduğu kaydedildi.İtalya basınında yer alan habere göre; Neymar'ın isteği üzerine Paris Saint-Germain, Uruguaylı golcüyü satma karar aldı. Bu kararın ardından Napoli ve Juventus nabız yoklamaya başladı.Cavani'nin daha önce de formasını giydiği Napoli'de oynamayı ilk tercih olarak düşündüğü ancak Juventus'un da seçenekler arasında olduğu vurgulandı.Geçtiğimiz günlerde Uruguay medyasına konuşan Edinson Cavani'nin babası, "Edinson'un gerçekten mutlu olduğu tek kulüp Napoli'ydi" açıklamasını yaptı.PSG ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 48 maçta 40 gol attı ve 12 asist yaptı.