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Edinson Cavani, Serie A yolunda! Juventus ve Napoli...

Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'nin Serie A'ya dönmek istediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Edinson Cavani, Serie A yolunda! Juventus ve Napoli...
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09 Temmuz 2018 01:24
Paris Saint-Germain'de Neymar ile sorunlar yaşayan Edinson Cavani için Serie A devleri harekete geçti.

Neymar'ın takımda görmek istemediği ve yerine Luis Suarez'i yönetimden istediği belirtilen Edinson Cavani için en mantıklı opsiyonun Serie A'ya dönmek olduğu kaydedildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Neymar'ın isteği üzerine Paris Saint-Germain, Uruguaylı golcüyü satma karar aldı. Bu kararın ardından Napoli ve Juventus nabız yoklamaya başladı.

Cavani'nin daha önce de formasını giydiği Napoli'de oynamayı ilk tercih olarak düşündüğü ancak Juventus'un da seçenekler arasında olduğu vurgulandı.

"TEK MUTLU OLDUĞU KULÜP..."

Geçtiğimiz günlerde Uruguay medyasına konuşan Edinson Cavani'nin babası, "Edinson'un gerçekten mutlu olduğu tek kulüp Napoli'ydi" açıklamasını yaptı.

PSG ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 48 maçta 40 gol attı ve 12 asist yaptı.



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