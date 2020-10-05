Edinson Cavani iki yıllık imzalıyor

Edinson Cavani, Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. Gün içinde iki yıllık sözleşme imzalayacak

Haber; Sporx.com dış haberler
Edinson Cavani iki yıllık imzalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2020 14:39
Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, Premier Lig devi Manchester United'a imza atıyor.

Benfica'nın kapısından dönen, Atletico Madrid'e gideceği konuşulan ve ismi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 33 yaşındaki Cavani'nin transfer düğümü çözülecek

ESPN'in haberine göre; PSG ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu bugün yapılan sağlık kontrollünden geçti.

Edinson Cavani, kendisini 2 yıllığına Manchester United'a bağlayan sözleşmeye imza atacak. Transferin gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

PSG tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Cavani, Fransız ekibiyle çıktığı 301 maçta 200 gol kaydetmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için