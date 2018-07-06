Edinson Cavani, çeyrek finalde oynayacak mı?

Uruguay Milli Takımı'nın son yaptığı açıklamaya göre Cavani, maça çıkabilecek ama ilk 11'de başlaması zor gözüküyor.

Uruguay, Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Paris Saint- Germain'de oynayan yıldız oyuncusu Edinson Cavani hakkında hakkında açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki Cavani, Dünya Kupası son 16 turu Portekiz karşılaşmasında diz bağlarından sakatlanmıştı. Bu sakatlık golcü oyuncunun, takımının son antrenmanını kenardan izlemesine sebep oldu.

Ancak Uruguay Milli Takımı'nın son yaptığı açıklamaya göre Cavani, maça çıkabilecek ama ilk 11'de başlaması zor gözüküyor. Uruguay takımının resmi hesabının twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cavani'nin sakatlığı kaslarının küçük bir bölgesinde meydana geldi, diz bağları hasar gördü ancak yırtılmadı." şeklinde ifadeler kullandı. Bu da sakatlığın ilk başta sanıldığı kadar ciddi olmadığı anlamına geliyor.

Cavani, 15 maç ile Uruguay takımında en çok Dünya Kupası maçına çıkan ikinci oyuncu durumunda, Cavani'den daha fazla Uruguay maçına çıkan tek isim Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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