Edinson Cavani Atletico'ya gidiyor

Atletico Madrid, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki forvet Cavani'yi transfer ediyor.



Adı bir çok kulüple anılan forvet, Ocak transfer döneminde de İspanyol ekibi ile anılıyordu. Atletico Madrid, o dönem transferi gerçekleştiremedi.



Atletico Madrid'in transferi gerçekleştirmesi için Diego Costa ile yollarını ayırması bekleniyor. Uruguaylı Cavani'nin maaş taleplerinin karşılanabilmesi, Costa'nın ayrılığına bağlı olacak.



Edinson Cavani, daha önce PSG'nin yanı sıra Napoli ve Palermo gibi kulüplerde forma giymişti.



